Москва, , 08:56 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде (Узбекистан) 15 сентября поставки российского газа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

«Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.

Напомним, ранее турецкое издание Haberler сообщило, что лидеры стран Балканского полуострова попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с президентом России Владимиром Путиным на встрече в рамках саммита ШОС в Самарканде поставки российского природного газа во избежание проблем в зимний период.

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