Анкара, , 12:31 — REGNUM Лидер стран Балканского полуострова попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с президентом России Владимиром Путины на встрече в рамках саммита ШОС в Самарканде поставки российского природного газа во избежание проблем в зимний период. Об этом 14 сентября сообщает издание Haberler.com со ссылкой на заявление главы турецкого минсельхоза Вахита Киришчи.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Kremlin.ru

Как указал министр сельского хозяйства Турции, делегация Анкары ранее посетила Боснию и Герцеговины, Сербию и Хорватию.

«Предложение, высказанное президентами и премьер-министрами всех трех стран, а также министрами на уровне собеседников, было таким: «Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей (на текущей) неделе. Пожалуйста, передайте там Путину. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период», — сказал Киришчи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении привлечь в экономику страны более 2 млрд левов (более $1 млрд) в качестве внутренних кредитов.