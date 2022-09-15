Москва, 15 сентября 2022, 08:52 — REGNUM Уже в текущем году в Военно-морской флот России поступит первый малый ракетный корабль проекта 22 800 «Каракурт» с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Об этом 15 сентября заявил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.
Он уточнил, что корабль получит название «Циклон».
«Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22 800 «Каракурт» и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького. Надеемся, что будет дальнейшая серия с «Панцирем». В этом году мы будем сдавать первый корабль «Циклон», — сказал в беседе с РИА Новости Мистахова.
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Он напомнил, что зеленодольские строители первыми вооружили корабль ракетами «Уран». Затем на корабль «Дагестан» был впервые поставлен ракетный комплекс «Калибр». А теперь в ВМФ РФ появится первый корабль с ЗРПК «Панцирь».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщал, что для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» разработана мини-ракета, повышающая эффективность борьбы с малоразмерными целями на рекордно близкой дистанции.