Москва, , 08:56 — REGNUM Мини-ракета, повышающая эффективность борьбы с малоразмерными целями на рекордно близкой дистанции, разработана для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

ЗРК «Панцирь-С1» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Зенитная управляемая ракета ближнего перехвата существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями, отметил он. Это не только беспилотники, но также реактивные снаряды залпового огня, противорадиолокационные и управляемые ракеты, высокоточное оружие, самолёты и вертолёты, их бортовое вооружение.

«Ближняя граница зоны поражения ракетным вооружением уменьшена до 500 метров», — сказал Артяков РИА Новости.

На одной направляющей пусковой установке «Панциря» можно разместить пакет из чётырех мини-ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные применяют ЗРК «Панцирь» в ходе спецоперации на Украине.

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