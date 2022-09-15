Москва, 15 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Уже в текущем году в Военно-морской флот России поступит первый малый ракетный корабль проекта 22 800 «Каракурт» с морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Об этом 15 сентября заявил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь»

Он уточнил, что корабль получит название «Циклон».

«Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22 800 «Каракурт» и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького. Надеемся, что будет дальнейшая серия с «Панцирем». В этом году мы будем сдавать первый корабль «Циклон», — сказал в беседе с РИА Новости Мистахов.

Читайте также: Мини-ракета разработана для зенитных комплексов «Панцирь»

Он напомнил, что зеленодольские строители первыми вооружили корабль ракетами «Уран». Затем на корабль «Дагестан» был впервые поставлен ракетный комплекс «Калибр». А теперь в ВМФ РФ появится первый корабль с ЗРПК «Панцирь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщал, что для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» разработана мини-ракета, повышающая эффективность борьбы с малоразмерными целями на рекордно близкой дистанции.