Вашингтон, 15 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Ядерный потенциал готовы задействовать США для защиты Японии от возможных угроз. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил по итогам встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

В ходе встречи главы оборонных ведомств США и Японии обсудили конфликт в б. УССР, действия Китая в отношении Тайваня, охарактеризовали как «агрессивные» и «провокационные» действия Китая вблизи японских границ.

«Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием «всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей», — говорится в заявлении Пентагона.

Министр обороны США подчеркнул, что совместный ответ с Японией и другими союзниками и партнёрами остаётся «ответственным, уверенным и решительным». Он добавил, что США хотят усилить военное сотрудничество с Японией для обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

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