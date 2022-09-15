Токио, , 04:31 — REGNUM Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи в Вашингтоне договорились наращивать сотрудничество в сфере оборонных технологий, включая проведение совместных исследований и работ по созданию средств борьбы с гиперзвуковым оружием. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба японского военного ведомства.

пресс-служба министерства обороны Японии «Министры договорились, что Япония и США будут и дальше активизировать сотрудничество в области оборудования и технологий для обеспечения технологического превосходства».

Помимо направления гиперзвука, Япония и США активизируют сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения, которые смогут действовать совместно с пилотируемыми боевыми самолётами.

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Стороны отметили, что для оборонного сотрудничества решающее значение имеют информационная безопасность и кибербезопасность, а также усиление разведывательных возможностей за счёт совместного анализа получаемых данных.

Хамада в ходе встречи заявил о намерении Токио радикально укрепить оборонный потенциал Японии для получения возможности нанесения контрудара по потенциальному противнику. США заявили о поддержке таких планов Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе встречи в Вашингтоне обсудили расширение военного сотрудничества на фоне ситуации вокруг Тайваня.

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