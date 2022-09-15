Токио, , 08:39 — REGNUM В августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот между Россией и Японией увеличился до 219 млрд иен (около $1,53 млрд). Рост составил 31%. Такие данные приводятся 15 сентября в торговой статистике японского министерства финансов.

Флаги России и Японии AhmadSherif

Отмечается, что такой рост связан с ростом мировых цен на топливо. Это привело к заметному увеличению импорта российских энергоносителей в стоимостном выражении. Так, импорт российского сниженного природного газа вырос в августе сразу на 211% по сравнению с показателями прошлого года, а в стоимостном выражении — на 386%.

При этом сокращение объёмов импорта угля и нефти из России отразилось на стоимостном выражении, но не в сторону сокращения, а наоборот в сторону роста. Так, импорт угля из России вырос на 120,2%.

В свою очередь экспорт в Россию из Японии сократился на 21,5%. Значительнее всего сокращение коснулось экспорта запчастей для автомобилей (на 73,6%).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев заявил, что в связи с жёсткими экономическими санкциями, введёнными Японией против России, в том числе лишением нашей страны режима наибольшего благоприятствования в торговле, можно прогнозировать, что в 2022 финансовом году (начался в Японии 1 апреля) товарооборот между двумя странами будет снижаться. О росте не может быть и речи, уверен эксперт.