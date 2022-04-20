Москва, , 14:56 — REGNUM В 2022 году торговля между РФ и Японией будет сокращаться преимущественно за счет падения экспорта в Россию японских автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Кирилл Бабаев.

Флаги России и Японии S Solomonov

«В связи с жесткими экономическими санкциями, введенными Японией против России, в том числе лишением нашей страны режима наибольшего благоприятствования в торговле, можно прогнозировать, что в 2022 финансовом году (начался в Японии 1 апреля) товарооборот между Россией и Японией будет снижаться. О росте не может быть и речи, — сказал Бабаев. — Но сокращаться взаимная торговля будет преимущественно за счет уменьшения Японией экспорта в Россию готовой промышленной продукции машиностроения. Прежде всего автомобилей, на которые приходится более половины японского экспорта в Россию, а также других высокотехнологичных товаров».

Как полагает Бабаев, сокращение импорта из России будет происходить в меньших масштабах, так как львиную долю в нем занимают сырье и энергоносители — около 95%.

«На нефтегазовую продукцию и уголь приходится около 70%. Токио принял решение о поэтапном сокращении в рамках санкций импорта из России угля, но импорт СПГ и нефти в обозримом будущем прекращать не собирается, исходя из соображений своей энергетической безопасности. А СПГ является главным по стоимости товаром, импортируемым Японией из России», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, верхняя палата японского парламента приняла ряд поправок, нацеленных на ужесточение экономических санкций, вводимых против России.

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