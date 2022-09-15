Каракас, , 06:43 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны ОПЕК+ ради обеспечения стабильности мировой экономики должны приложить все силы для удержания цен на уровне $100 за баррель. Об этом он 14 сентября заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Николас Мадуро «Перед лицом ужасных угроз, которые несут осенний и зимний сезоны на Западе… мы в ОПЕК+ могли бы послать сигнал стабильности, принять все меры для того, чтобы цены на нефть держались на справедливой и сбалансированной отметке в районе $100 за баррель».

В настоящее время в Венесуэле с визитом находится генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, которого Мадуро попросил передать предложение Каракаса другим членам альянса.

Мадуро подчеркнул, что в энергетическом кризисе, угрожающем мировой стабильности, виновны США и страны Европы, развязавшие против России санкционную войну. А Венесуэла «готова стать стабильным и надёжным поставщиком газа и нефти», так необходимых мировой экономике.

Мадуро также призвал инвесторов из других стран участвовать в «первоклассных газовых проектах» Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ в августе сократили добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки.

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