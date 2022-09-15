Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Вашингтон активно прорабатывают пути расширения экспорта нефти из Казахстана в обход России. Об этом 14 сентября заявил помощник американского госсекретаря по делам Дональд Лу на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, одним из таких путей является транспортировка казахстанского сырья по маршруту, охватывающему Каспийское море, Азербайджан и Грузию. Лу также отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился провести поиск альтернативные пути вывоза энергоресурсов на фоне сокращения российского экспорта через КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович выразил мнение о том, что Казахстану в ближайшей перспективе не сможет увеличить объем транзита нефти через Азербайджан.

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