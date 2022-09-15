Мадуро призвал ОПЕК+ удержать цены на нефть на «справедливом» уровне $100
Каракас, 15 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны ОПЕК+ ради обеспечения стабильности мировой экономики должны приложить все силы для удержания цен на уровне $100 за баррель. Об этом он 14 сентября заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
В настоящее время в Венесуэле с визитом находится генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, которого Мадуро попросил передать предложение Каракаса другим членам альянса.
Мадуро подчеркнул, что в энергетическом кризисе, угрожающем мировой стабильности, виновны США и страны Европы, развязавшие против России санкционную войну. А Венесуэла «готова стать стабильным и надёжным поставщиком газа и нефти», так необходимых мировой экономике.
Мадуро также призвал инвесторов из других стран участвовать в «первоклассных газовых проектах» Венесуэлы.
Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ в августе сократили добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки.
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