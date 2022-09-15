Вашингтон, 15 сентября, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Законопроект о внесении России в список стран — спонсоров терроризма в обход Госдепартамента США представлен в сенате Конгресса Соединенных Штатов. Об этом журналистам заявил один из двух авторов документа сенатор-демократ Ричард Блюменталь (представляет штат Коннектикут).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Вторым разработчиком законопроекта выступил республиканец Линдси Грэм (штат Южная Каролина). По словам Блюменталя, авторы инициативы понимают, что Белый дом против объявления России «спонсором терроризма». Однако оба сенатора считают, что Россия «заслужила право» быть частью «клуба изгоев» наряду с Ираном, КНДР, Кубой и Сирией.

Американский президент Джо Байден сможет отменить указанный законопроект, даже если Конгресс одобрит его. В этом случае глава государства должен будет подтвердить парламентариям, что Россия «не поддерживает деятельность, связанную с международным терроризмом», а также что отмена инициативы «отвечает национальным интересам США».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в сенате США представили резолюцию с призывом к Госдепу признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на территории бывш. УССР.

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