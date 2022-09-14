Ереван, 15 сентября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Армянские и азербайджанские власти достигли договоренности о перемирии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 14 сентября в эфире общественного телеканала республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По его словам, такой результат был достигнут из-за «вовлеченности международного сообщества». Действие перемирия началось с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября.

Григорян отметил, что никакого документа стороны не подписывали. Секретарь Совбеза выразил надежду на то, что Азербайджан будет соблюдать договоренность.

Он назвал действия азербайджанской стороны «агрессией», целью которой было «ослабить Армению и заставить Ереван пойти на конкретные уступки».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не собирается подписывать какие-либо документы с Азербайджаном.

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