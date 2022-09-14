Ереван, 14 сентября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет планов по подписанию каких-либо документов с Азербайджаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Уважаемые соотечественники, призываю не поддаваться на манипуляции. Никакого документа не подписано и не готовится к подписанию», — говорится в опубликованном 14 сентября обращении Пашиняна.

По его словам, распространяемые сообщения об обратном являются «информационной диверсией недружественных внешних сил, имеющих целью сломить сопротивление страны».

Напомним, ранее сегодня армянские СМИ сообщили, что Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил о готовности даже ценой отстранения от власти подписать документы, которые гарантируют, что Армения «получит долгосрочный мир и безопасность».