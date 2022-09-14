Москва, 14 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,41%, до 59,65 рубля. Евро теряет 0,36%, отступая до 59,68 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Евро опять почти сравнялся с долларом на мировом валютном рынке, что отражается и на курсе на московской бирже.

Основная просадка по европейской валюте произошла накануне вечером после выхода данных по инфляции в США, показавших, что ужесточение монетарной политики пока не смогло замедлить рост цен.

Это повышает вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем заседании, что вызвало снижение на большинстве биржевых рынков.

На этом фоне евро ослаб к доллару, поскольку ЕЦБ уже повысил ставку в этом месяце и вряд ли продолжит ужесточать политику тем же темпом.

Рублю же оказывает поддержку приближение налогового периода, особенно в свете повышенного НДПИ для Газпрома.

С учетом того, что снижение ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября уже заложено в цены, укрепление национальной валюты, вероятно, продолжится», — считает эксперт.

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