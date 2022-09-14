Москва, , 13:12 — REGNUM Доллар продолжил отступать в паре с рублём на торгах 13 сентября, потеряв ещё 0,55% по итогам дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль закрылась под психологической отметкой 60 руб. и остается под давлением сегодня, 14 сентября, снижаясь на четверть процента.

Теперь, когда уровень 60 руб. снова превратился в сопротивление, котировки могут продолжить падение в краткосрочной перспективе, если поддержка в районе 59,65 руб. не выстоит.

Подтверждая равнодушие к внешним раздражителям, российская валюта продолжила укрепление, несмотря на вчерашний рост доллара на международной арене, который сопровождался параллельной распродажей в сегменте рисковых активов из-за превысивших прогнозы данных по инфляции в США.

Расхождение поведения рубля с внешним фоном, где отсутствует поддержка в том числе со стороны рынка нефти, не устраивает властей, которые могут возобновить вербальные интервенции, если в ближайшее время пара продолжит опускаться от уровня 60 руб.

Впрочем, существенного снижения доллара не ожидается из-за опасений возобновления измененного бюджетного правила. Общая конъюнктура рынка тоже не способствует возвращению «россиянина» к летним максимумам.

Так, попытки дальнейшего ослабления пары доллар/рубль, вероятно, ограничатся зоной 59-58 руб. с последующим разворотом», — считает эксперт.

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