Баку, , 15:45 — REGNUM Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении тела военнослужащих вооружённых сил Армении, которые погибли в результате недавнего конфликта на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в заявлении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«Азербайджан заявляет о своей готовности в одностороннем порядке передать тела до 100 армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны 12–13 сентября этого года», — указано в заявлении

Также сообщается, что Азербайджан призывает Армению к прекращению огня. В комиссии отметили, Международный комитет Красного креста уже проинформирован по данному вопросу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и заявили о гибели и ранении десятков своих военных. По данным Минобороны Азербайджана, в результате артиллерийских обстрелов азербайджанских позиций военными Армении погибли 50 человек — восемь пограничников и 42 военнослужащих азербайджанской армии.