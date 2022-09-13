Баку, 13 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В результате артиллерийских обстрелов азербайджанских позиций военными Армении погибли 50 человек, сообщает 13 сентября военное ведомство Азербайджана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Азербайджан

По утверждению Баку, погибли восемь пограничников и 42 военнослужащих азербайджанской армии.

«В 16:55 подразделения Вооруженных сил Армении в нарушение договоренности о прекращении огня подвергли интенсивному обстрелу из артиллерийских установок позиции азербайджанской армии у села Ахмедли Лачинского района», — утверждает Баку.

Напомним, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в в нарушении режима прекращения огня.

И Ереван и Баку утверждают, что ими был открыт «ответный огонь».