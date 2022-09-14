Донецк, 14 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва ВСУ, заявил 14 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«По Красному Лиману ситуация в принципе стабилизировалась, и союзные силы отражают непрекращающиеся попытки противника малыми группами выдвигаться в сторону Красного Лимана, в сторону Ямполя», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Он добавил, что ВСУ намерены создать из Красного Лимана плацдарм для наступления в направлении Лисичанска.

«Я думаю, что наши подразделения в состоянии уже сейчас контролировать ситуацию», — заключил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике остается под контролем союзных сил.

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