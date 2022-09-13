Москва, 13 сентября 2022, 18:50 — REGNUM Город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается под контролем союзных сил. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
При этом он отметил, что вооруженные формирования киевского режима постоянно предпринимают атаки на этот населенный пункт, пытаясь снова его оккупировать.
«Насчет Красного Лимана — он остается под контролем союзных сил. Но это не значит, что противник не предпринимает попыток, он пытается контратаковать с разных сторон», — сказал Пушилин.
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