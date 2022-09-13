Москва, , 18:50 — REGNUM Город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается под контролем союзных сил. Об этом 13 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он отметил, что вооруженные формирования киевского режима постоянно предпринимают атаки на этот населенный пункт, пытаясь снова его оккупировать.

«Насчет Красного Лимана — он остается под контролем союзных сил. Но это не значит, что противник не предпринимает попыток, он пытается контратаковать с разных сторон», — сказал Пушилин.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин назвал ситуацию на фронтах в ДНР «сложной»

Читайте развитие сюжета: Пушилин: противник ограниченным количеством зашел в Святогорск