Москва, 14 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. На данный момент маловероятно, что реализуется именно сценарий, в котором газа в хранилищах Европы хватит только до февраля 2023 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Способность Европы пережить зиму в первую очередь будет зависеть от введённых мер по экономии, а также непредсказуемого фактора температуры зимой.

При этом ещё в первом полугодии наблюдалась значительная деградация спроса, связанная с аномально высокими ценами, то есть во многих странах снижение потребления уже произошло естественным путём.

Сейчас снижение спроса только усиливается, так как многие энергоёмкие производства вынуждены сокращать производство или вовсе закрываться.

В базовом сценарии мы полагаем, что деградация спроса и в случае необходимости меры по экономии, как, например, снижение температуры в домах или квотированиие газа для промышленности, снизят спрос на голубое топливо в достаточной степени, чтобы газохранилища в ЕС не опустели до конца зимы.

Безусловно, подобная ситуация негативно сказывается на экономике региона, однако ущерба для промышленности уже не избежать. Полагаем, что снижение спроса и уровень заполненности хранилищ в базовом сценарии не позволят ценам на газ обновить мартовские максимумы, однако стабилизация на аномально высоком уровне (более $ 2000 за тыс. кубометров) вероятна.

Газпром локально практически не выигрывает от повышенных цен на газ в Европе, так как его экспорт снизился слишком сильно, а значительная часть оставшихся объёмов продаётся без привязки к спотовым ценам.

При этом в выигрыше может оказаться «НОВАТЭК», потому что исторически 25-35% СПГ с его завода «Ямал СПГ» продаётся на спотовом рынке», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы в газовых хранилищах ЕС могут исчезнуть в начале февраля 2023 года, писала испанская газета La Vanguardia.

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