Мадрид, , 06:00 — REGNUM Запасы в газовых хранилищах ЕС могут исчезнуть в начале февраля 2023 года, пишет со ссылкой на собственные расчеты обозреватель Лаура Араго в статье для испанской газеты La Vanguardia

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В публикации отмечается, что, при уровне заполненности 160 европейских хранилищ в 83%, голубого топлива хватит, чтобы покрыть только 21% годового потребления Евросоюза. Для того, чтобы газ был у ЕС всю зиму, необходимо сократить расход энергоносителей и перераспределить излишки.

Автор статьи предположила, что Евросоюз мог бы продержаться и до марта 2023 года, если бы Россия возобновила поставки газа, даже в небольшом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что ЕС уже осенью может пересмотреть свою политику антироссийских санкций.

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