Москва, , 14:17 — REGNUM Возвращение АЭС в число «зеленых» поставщиков электроэнергии поднимает цены на уран, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Уран

«Достижение максимумов цен на уран обусловлено признанием атомной энергетики «зеленой» и переосмысливанием ее возможностей для стабилизации энергоснабжения на европейском и американском континенте в условиях роста цен на традиционные виды энергоносителей.

Россия занимает лидирующие позиции по объемам производства обогащенного урана в мире. Российский обогащенный уран поставляется в США, а также экспортируется во все страны Европы, где АЭС работают на реакторах российского дизайна.

На рынке поставок топлива для АЭС после американской Westinghouse и французской Framatome корпорация «Росатом» занимает третье место. После начала СВО Джозеф Байден заявил о запрете импорта российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. В настоящее время к этим санкциям присоединились и страны ЕС, полное эмбарго на нефть вступит в силу с 5 декабря 2022 года.

Однако уран в санкциях США не упоминается. В чем причина такого исключения? Дело в том, что в США практически нет собственной добычи этого элемента периодической системы Д. И. Менделеева и порядка 20% используемого урана поставляется из России.

Россия до начала СВО осуществляла поставки урана в США по цене существенно ниже биржевых котировок, что негативно повлияло на объемы добычи урана в Соединенных Штатах. Это позволило России стать одной из основных поставщиков урана для американских АЭС.

Уран также активно используется в европейских АЭС. Франция осуществляет его обогащение для собственных нужд и поставляет тепловыделяющие сборки в Германию и Великобританию. Потребности США превышают возможности французского производства.

Сегодня поддержку рынку оказывает увеличение спроса на уран в Европе, где на фоне сокращения потребления российского газа и признания электроэнергии, получаемой на АЭС, «зеленой», переосмысливаются ранее принятые ЕК решения о сокращении использования АЭС на европейском континенте.

Европа одновременно пытается возродить тепловые электростанции, работающие на каменном угле. Однако их мощностей недостаточно для преодоления энергетического кризиса, вызванного недальновидной политикой ЕК и санкциями против России.

Вчера стоимость фьючерса на уран достигла 52,25 долларов за фунт. Годовой рост цен составил 19,82%. Последний месяц стоимость фьючерса на уран выросла на 30% из-за высоких цен на электроэнергию в Европе и большей части США.

Что касается Европы, то рост цен на электроэнергию обусловлен сокращением поставок газа из России и использованием дорогого американского СПГ. В США рост цен на электроэнергию обусловлен большей частью нехваткой ВИЭ.

В случае введения рестрикций на поставку этого типа энергоносителей рынок обогащенного урана может достигнуть цен в $70-80/фунт и более. На сегодняшний день введение ограничений на экспорт урана из России маловероятно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, котировки уранового концентрата в сентябре 2022 года обновили 10-летний максимум. Рост цена на уран произошел на фоне энергетического кризиса в Европе.

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