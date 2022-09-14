Москва,
14 сентября 2022, 14:17 — REGNUM Возвращение АЭС в число «зеленых» поставщиков электроэнергии поднимает цены на уран, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
«Достижение максимумов цен на уран обусловлено признанием атомной энергетики «зеленой» и переосмысливанием ее возможностей для стабилизации энергоснабжения на европейском и американском континенте в условиях роста цен на традиционные виды энергоносителей.
Россия занимает лидирующие позиции по объемам производства обогащенного урана в мире. Российский обогащенный уран поставляется в США, а также экспортируется во все страны Европы, где АЭС работают на реакторах российского дизайна.
На рынке поставок топлива для АЭС после американской Westinghouse и французской Framatome корпорация «Росатом» занимает третье место. После начала СВО Джозеф Байден заявил о запрете импорта российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. В настоящее время к этим санкциям присоединились и страны ЕС, полное эмбарго на нефть вступит в силу с 5 декабря 2022 года.
Однако уран в санкциях США не упоминается. В чем причина такого исключения? Дело в том, что в США практически нет собственной добычи этого элемента периодической системы Д. И. Менделеева и порядка 20% используемого урана поставляется из России.
Россия до начала СВО осуществляла поставки урана в США по цене существенно ниже биржевых котировок, что негативно повлияло на объемы добычи урана в Соединенных Штатах. Это позволило России стать одной из основных поставщиков урана для американских АЭС.
Уран также активно используется в европейских АЭС. Франция осуществляет его обогащение для собственных нужд и поставляет тепловыделяющие сборки в Германию и Великобританию. Потребности США превышают возможности французского производства.
Сегодня поддержку рынку оказывает увеличение спроса на уран в Европе, где на фоне сокращения потребления российского газа и признания электроэнергии, получаемой на АЭС, «зеленой», переосмысливаются ранее принятые ЕК решения о сокращении использования АЭС на европейском континенте.
Европа одновременно пытается возродить тепловые электростанции, работающие на каменном угле. Однако их мощностей недостаточно для преодоления энергетического кризиса, вызванного недальновидной политикой ЕК и санкциями против России.
Вчера стоимость фьючерса на уран достигла 52,25 долларов за фунт. Годовой рост цен составил 19,82%. Последний месяц стоимость фьючерса на уран выросла на 30% из-за высоких цен на электроэнергию в Европе и большей части США.
Что касается Европы, то рост цен на электроэнергию обусловлен сокращением поставок газа из России и использованием дорогого американского СПГ. В США рост цен на электроэнергию обусловлен большей частью нехваткой ВИЭ.
В случае введения рестрикций на поставку этого типа энергоносителей рынок обогащенного урана может достигнуть цен в $70-80/фунт и более. На сегодняшний день введение ограничений на экспорт урана из России маловероятно», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, котировки уранового концентрата в сентябре 2022 года обновили 10-летний максимум. Рост цена на уран произошел на фоне энергетического кризиса в Европе.
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