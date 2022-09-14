Москва, , 09:34 — REGNUM Котировки уранового концентрата в сентябре 2022 года обновили 10-летний максимум. Рост цена на уран произошел на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщила 14 сентября британская газета Financial Times.

Уран Ru.wikipedia.org

По данным издания, в мире отмечается существенный рост спроса на ядерное топливо, приведший к росту стоимости урана. Так, цена на него в августе выросла на 7%, преодолев отметку в $50 за фунт.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на уран в последний раз поднималась выше $50 за фунт более десяти лет назад. Эксперты ожидают, что уран подорожает до $70 за фунт в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, США в ближайшее время не могут заместить поставки низкообогащенного урана из России другими источниками.

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