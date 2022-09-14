На новой станции метро Петербурга не работает дверь для инвалидов
Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Автоматическая дверь для инвалидов и других маломобильных пассажиров на новой станции «Проспект Славы» петербургского метро не работает, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, три станции Фрунзенского радиуса были открыты 3 октября, но, как сообщили местные жители, уже к вечеру 5 октября воспользоваться автоматической дверью было невозможно. Некоторые свидетельствуют о том, что она отказывалась открываться и ранее.
Теперь дверь, которая ведет в стеклянный подземный вестибюль со стороны парка Интернационалистов и призвана облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, обзавелась табличкой «Дверь закрыта» и сразу несколькими красно-белыми лентами на скотче.
На противоположном выходе этой станции — к парку Героев-Пожарных — автоматическая дверь пока функционирует нормально.
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Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» сдали после многочисленных срывов сроков лишь 3 октября 2019 года. Губернатор Александр Беглов объявил, что все «недоделки» были наконец устранены.
Тем не менее «Дунайская» протекла в тот же вечер, траволаторы же на ней и вовсе не работали. На «Проспекте Славы» работают только траволаторы на подъем.
ОАО «Метрострой» — генподрядчик строительства петербургской подземки — заявило, что пуско-наладочные работы будут продолжаться до конца 2019 года.