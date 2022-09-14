Москва, , 12:31 — REGNUM Лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев, передают РИА Новости.

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Также Моисеев рекомендовал жителям РФ для сохранения сбережений закупать дефицитные импортные товары. При этом он подчеркнул, что не очень много об этом знает, но многие граждане так делают.

Кроме того, представитель Минфина посоветовал потратить накопления на покупку запчастей или расходных материалов, которые могут оказаться недоступными. «Потому что быть уверенным в ритмических поставках, наверное, нельзя», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, считают допустимым хранить часть сбережений в рублях большинство жителей России (65%), в долларах — 33%, в евро — 24%.

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