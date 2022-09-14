Москва, 14 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Российские системы ПВО за прошедшие сутки перехватили в Херсонской области и Донецкой Народной Республике 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь — «Ольха», сообщили 14 сентября в Министерстве обороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

«За сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь — «Ольха» в районах Киселёвки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 — «HIMARS» в районах населённых пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Весёлое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российские истребители уничтожили в районе Кинбурнской косы Херсонской области вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту.

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