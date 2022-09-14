Москва, 14 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Российские истребители уничтожили в районе Кинбурнской косы Херсонской области вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту, сообщили 14 сентября в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ в районах населённых пунктов Максима Горького, Украинка Херсонской области и Светлое Запорожской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.