Сиэтл, США, , 03:44 — REGNUM Самолет-гидроплан, на борту которого находились девять человек, потерпел крушение в Тихом океане возле американского города Сиэтла. Об этом 4 сентября сообщила береговая охрана США.

Тихий океан

Уточняется, что крушение самолёта произошло в Мьютини-Бэй, к западу от острова Уидби. На борту гидроплана находились восемь взрослых и один ребёнок. Информация о состоянии экипажа и пассажиров на настоящий момент не поступала.

В место возможного падения самолёта направлена команда спасателей. Причины авиапроисшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта с двумя пилотами на борту в американском штате Калифорния.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолёт