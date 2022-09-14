Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 13 сентября смог укрепиться по максимуму в первой половине дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По итогам дня доллар и евро умеренно подешевели на Московской бирже. Пара доллар/рубль снизилась на 0,56%, до 59,90 руб., евро/рубль — на 1,48%, до 59,90 руб., фунт/рубль — на 1,15%, до 69,84 руб., юань/рубль — 1,35%, до 8,59 руб.

В начале основной сессии спрос на рублевую ликвидность повысился в преддверии налогового периода в России. Экспортеры начинают продавать валютную выручку для налоговых выплат.

Укрепление рубля остановило бегство из рисковых активов после публикации отчета по инфляции в США за август.

Потребительские цены в США в августе выросли на 8,3% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и предыдущего значения 8,5%. Инфляция замедлилась, но не так сильно, как ожидал рынок.

После выхода статистики возобновилось ралли доллара по всем фронтам. Появились опасения сохранения темпов повышения ставок 21 сентября и 2 ноября.

Сегодня, 14 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $92,57. На ранней сессии рубль торгуется в небольшом минусе.

Для рубля внешний фон не изменился, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 60,50 руб.

Видимо резкие колебания на локальном валютном рынке стоит ожидать только после обнародования параметров бюджетного правила.

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