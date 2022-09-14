Уфа, 14 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Очередную партию строительных материалов оправили из Башкирии в Донбасс. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Admobninsk.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

Сообщается, что всего из Башкирии было доставлено в Донбасс более 2,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Отмечается, что 14 сентября из Уфы выехала 29-я гуманитарная колонна, которая состоит из 14 человек и восьми единиц техники.

«Для оказания помощи жителям Луганской и Донецкой Народных Республик они везут более 82 тонн строительных материалов, часть которых предназначена для ремонта школы №22 им. генерал — майора М. Шаймуратова в г. Петровское. В списке гумконвая есть еще мебель и канцелярские товары», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что кроме этого, в г. Красный Луч Луганской Народной Республики направляется пожарный автомобиль с необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием.

Отмечается, что остальную часть стройматериалов в объеме 30 тонн доставят в город Мариуполь Донецкой Народной Республики для восстановления объектов инфраструктуры.

«Последующие конвои с гуманитарным грузом также будут формироваться, исходя из потребностей жителей ЛНР и ДНР», — сообщает пресс-служба.