Сеул, , 12:54 — REGNUM Две из десяти женщины в Южной Корее занимают руководящие должности в компаниях страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательского института Korea CXO Institute.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в 1000 ведущих компаний Южной Кореи 1350 человек занимают должность генерального директора. Из них лишь 2,9% приходится на женщин.

Отмечается, что среди женщин, занимающих должность генерального директора, 78,1% являются членами семей-основателей компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый седьмой молодой человек в Южной Корее планирует открыть свое дело.

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