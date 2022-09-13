Сеул, , 10:35 — REGNUM 72,8% молодых людей в Южной Корее готовятся к открытию своего дела или хотят сделать это в будущем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейской федерацией работодателей.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного среди 500 представителей так называемого поколения MZ, к которому относят родившихся в период с 1980-х по 2000-е годы, 16% респондентов готовятся к открытию бизнеса, а 56,8% только раздумывают над этим.

Известно, что треть участников опроса хотели бы открыть гостиничный или ресторанный бизнес. Среди предпочтительных отраслей респонденты также назвали торговлю, информационно-коммуникационные технологии, искусство и культуру, науку и технологии.

Среди причин открытия своего дела около половины участников опроса назвали стремлением к свободе в работе, а также доход. Около трети участников отметили, что хотели бы продолжать работать даже после выхода на пенсию.

Порядка 66% молодых людей считают, что на подготовку и открытие своего дела может уйти от одного года до трех лет.