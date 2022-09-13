Москва, , 11:24 — REGNUM Считают допустимым хранить часть сбережений в рублях большинство жителей России (65%), в долларах — 33%, в евро — 24%. Об этом свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Сбережения Иван Шилов © ИА REGNUM

Выбирая из основных трёх валют лучшую для хранения сбережений 47% опрошенных назвали рубль, У доллара 11% поклонников, а у евро — только 3%.

Чаще предпочитают хранить сбережения в рублях женщины. Приверженность к американской и европейской больше отмечается у мужчин. С увеличением уровня дохода растёт уровень доверия к рублю и доллару.

Опрос проведён 7–12 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 374 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, накопления в рублях держат 57% граждан России.

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