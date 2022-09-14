Москва, 14 сентября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» вернулось на базу, расположенную у мыса Мишуков в Кольском заливе. Судно завершило очередной этап гидрографических исследований в морях Северного Ледовитого океана. Из-за сложных ледовых условий исследования выполнены не в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Гидрографическое судно СФ «Горизонт» завершило очередной этап исследований в морях Северного Ледовитого океана

Несмотря на сложные ледовые условия, судно изучило рельеф дна в районах высокоширотной Арктики площадью около 8 тыс. кв. км.

Исследовательская группа под руководством капитана 3 ранга Дениса Бехтольда, собрала сведения, необходимые для современных морских карт, руководств и пособий для плавания. Кроме того были проведены исследования радионавигационных и спутниковых систем.

К работе на судне по методу «Плавучего университета» были привлечены студенты из Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, Института водного транспорта имени Г. Я. Седова и Российского государственного гидрометеорологического университета.

Отмечается, что для экипажа капитана Виталия Хопрячкова это третий поход с начала года. Также гидрографическое судно «Горизонт» не первый год успешно решает поставленные задачи и считается одним из лучших судов Арктической океанографической экспедиции.

Гидрографическое судно «Горизонт» было спущено на воду 30 ноября 1982 года, а 30 мая 1983 года вошло в состав Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» из состава арктической группировки Северного флота совместно с личным составом тактической группы, дислоцированной на острове Котельный, отработали задачи учений по ведению оборонительных действий в Арктике.

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