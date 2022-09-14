Сеул, 14 сентября 2022, 12:03 — REGNUM Будущее Южной Кореи зависит от полупроводниковой промышленности. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил президент страны Юн Сок Ёль.

Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

Данное заявление глава государства сделал в ходе встречи с членами специального комитета правящей партии «Сила народа» по повышению конкурентоспособности отрасли.

Юн Сок Ёль сравнил чипы с рисом, акцентировав внимание на том, что «выживание» страны, зависит именно от них.

Президент также пообещал активно инвестировать в полупроводниковую промышленность, а также работать над увеличением числа специалистов в данном секторе.

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