Сеул, , 12:03 — REGNUM Будущее Южной Кореи зависит от полупроводниковой промышленности. Об этом, как сообщает Yonhap News, заявил президент страны Юн Сок Ёль.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Данное заявление глава государства сделал в ходе встречи с членами специального комитета правящей партии «Сила народа» по повышению конкурентоспособности отрасли.

Юн Сок Ёль сравнил чипы с рисом, акцентировав внимание на том, что «выживание» страны, зависит именно от них.

Президент также пообещал активно инвестировать в полупроводниковую промышленность, а также работать над увеличением числа специалистов в данном секторе.

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