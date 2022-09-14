Сеул, 14 сентября 2022, 11:30 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в конце текущей недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

Сообщается, что встреча с главой Южной Кореи запланирована на 16 сентября. Ожидается, что представители двух стран обсудят возможную поездку главы КНР Си Цзиньпина в Сеул.

Напомним, что главный законодатель Китая прибудет в Сеул с трехдневным визитом 15 сентября.

В рамках зарубежной поездки представитель Китая встретится со спикером Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, с которым обсудит пути укрепления сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений.

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