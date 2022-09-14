Москва, , 11:36 — REGNUM Новая дорога по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Нагорный Карабах, начнёт функционировать с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщил 14 сентября директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

Возвращение беженцев по Лачинскому коридору Mil.ru

Он отметил, что с 30 августа для движения используется временный маршрут в объезд города Лачина и других населённых пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора.

«Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнет функционировать с 1 апреля 2023 года», — заявил Гончар в интервью РИА Новости.

Дипломат сообщил, что жители населённых пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора, были переселены к 24 августа. Таков итог договорённости армянской и азербайджанской сторон и согласования с командованием российских миротворцев.

Режим функционирования Лачинского коридора не изменится, отметил Гончар. Российские миротворцы, передислоцированные на временную дорогу, к 1 апреля 2023 года перейдут на новый маршрут.

Читайте также: Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в применении артиллерии