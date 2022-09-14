Москва, 14 сентября 2022, 11:36 — REGNUM Новая дорога по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Нагорный Карабах, начнёт функционировать с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщил 14 сентября директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

Возвращение беженцев по Лачинскому коридору
Возвращение беженцев по Лачинскому коридору
Mil.ru

Он отметил, что с 30 августа для движения используется временный маршрут в объезд города Лачина и других населённых пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора.

«Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнет функционировать с 1 апреля 2023 года», — заявил Гончар в интервью РИА Новости.

Дипломат сообщил, что жители населённых пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора, были переселены к 24 августа. Таков итог договорённости армянской и азербайджанской сторон и согласования с командованием российских миротворцев.

Режим функционирования Лачинского коридора не изменится, отметил Гончар. Российские миротворцы, передислоцированные на временную дорогу, к 1 апреля 2023 года перейдут на новый маршрут.

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