Баку, , 09:53 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана обвинило 14 сентября Вооружённые силы (ВС) Армении в нарушении режима прекращения огня и применении артиллерии для обстрела позиций азербайджанских военных на границе двух стран.

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«ВС Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов (граница с Арменией — ред.), из минометов и артиллерийских установок различного калибра», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

Также указывается, что азербайджанские военные открыли ответный огонь и отмечается, что в данный момент артобстрел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор четвёртого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар заявил, что для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном необходимо создать условия.