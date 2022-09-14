Москва, , 11:12 — REGNUM Азербайджан и Армения находятся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению представителя МИД России, достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит помогать Армении и Азербайджану с реализацией мирного процесса.

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