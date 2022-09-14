Москва, 14 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Россия продолжит помогать Армении и Азербайджану с реализацией мирного процесса. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Представитель МИД России уточнил, что Москва будет и далее оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в реализации трёхсторонних договорённостей.

«Все соответствующие контакты на высшем и высоком уровнях по линии профильных ведомств и командования миротворцев носят регулярный характер», — подчеркнул Гончар.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха произошли масштабные боестолкновения.

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