Москва, 14 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Азербайджан и Армения находятся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По мнению представителя МИД России, достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит помогать Армении и Азербайджану с реализацией мирного процесса.

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