Москва, 14 сентября 2022, 09:48 — REGNUM Для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном необходимо создать условия. Об этом 14 сентября заявил директор четвёртого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар.
Он напомнил, что этот процесс находится пока на начальной стадии. Кроме того, не обходится без срывов.
«Поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, наша задача — создать все необходимые условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы, способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье, без вмешательства в эту деятельность извне, избегать политизации и обострений в столь чувствительных для обеих сторон пограничных вопросах», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.
Он также с сожалением отметил, что «без срывов не обходится»: в ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась.
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Гончар напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.
Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение на границе между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и на линии разведения сил в Нагорном Карабахе. В Ереване сообщили, что потеряли 49 человек, в Баку — 50.
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