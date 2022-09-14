Нур-Султан, , 08:07 — REGNUM Сложно говорить о нарушениях армяно-азербайджанской границы, так как она не демаркирована. Об этом 14 сентября заявил журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, комментируя обострение в регионе.

Армения на карте Государства Сефевидов, 1720 год wikipedia.org

«Сейчас первая задача возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы поделиться своим опытом», — сказал Тлеуберди.

Он отметил, что Казахстан завершил демаркацию границы со всеми соседними государствами, кроме России. Установление точной границы с РФ, по оценкам главы казахстанского МИД, займёт ещё два или три года.

Напомним, в течение 13 сентября на армяно-азербайджанской границе шли бои. В Ереване сообщили, что потеряли 49 человек, в Баку — 50.

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