Москва, 14 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Для делимитации границы между Арменией и Азербайджаном необходимо создать условия. Об этом 14 сентября заявил директор четвёртого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончар.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он напомнил, что этот процесс находится пока на начальной стадии. Кроме того, не обходится без срывов.

«Поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, наша задача — создать все необходимые условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы, способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье, без вмешательства в эту деятельность извне, избегать политизации и обострений в столь чувствительных для обеих сторон пограничных вопросах», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он также с сожалением отметил, что «без срывов не обходится»: в ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась.

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Гончар напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение на границе между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и на линии разведения сил в Нагорном Карабахе. В Ереване сообщили, что потеряли 49 человек, в Баку — 50.

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