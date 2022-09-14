Порту, Португалия, , 08:35 — REGNUM Бельгийский «Брюгге» одержал победу над португальским «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Футбол Dave

На 15-й минуте нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла открыл счёт, реализовав пенальти. После этого полузащитник Камаль Сова (47) и форварды Андреас Сков Ольсен (52) и Антонио Нуса (89) довели дело до разгрома.

На сегодняшний день «Брюгге» занимает первое место в группе B, на счету команды шесть очков. «Порту» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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