Леверкузен, Германия, 14 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Немецкий «Байер» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе «Баварии» голы забили полузащитники Роберт Андрих на 84-й минуте и Мусса Диаби на 87-й.

На сегодняшний день «Байер» занимает второе место в группе B, на счету команды три очка. «Атлетико» идёт на третьем месте с тремя очками.

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