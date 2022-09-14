Москва, 14 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Самый полезный для здоровья человека сыр — адыгейский. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью телеканалу «Москве 24».

Http://www.adygcomtur.ru/ Адыгейский сыр

По его словам, адыгейский сыр наиболее полезен, потому что в его составе меньше жира, соли, при этом большое содержание белка и кальция.

Чтобы получить максимальную пользу, Гинзбург рекомендовал употреблять примерно 100–150 граммов адыгейского сыра в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в России улучшилось качество сыра «Российский».

Читайте подробнее: Роскачество назвало лучшие марки сыра «Российский»