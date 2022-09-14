Москва, 14 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. По итогам дня 13 сентября нефть марки Brent подешевела на 0,79%, до $93,46. На американской сессии цена снижалась до $91,02, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Зимин Василий Геннадиевич Эшелон с нефтью

Падение вызвало ралли доллара после публикации данных об инфляции в США, спровоцировавших распродажу рисковых активов.

Потребительские цены в США в августе выросли на 8,3% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и предыдущего значения 8,5%.

Инфляция замедлилась, но не так сильно, как ожидал рынок. Многие инвесторы стали рассматривать повышение ставки ФРС в сентябре на 100 базовых пункта.

Снижение котировок было сдержанным, поскольку нефтяной рынок получал поддержку от новости, что США не видит возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном.

Сегодня, 14 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $92,57. На торгах в Азии индекс доллара корректируется, поэтому у покупателей есть вероятность сохранить движение в ценовом диапазоне $91-95 за баррель.

До конца недели не ожидается важных данных. Краткосрочное влияние на рынок могут оказать данные по промышленному производству. Поддержкой выступает уровень $91.

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